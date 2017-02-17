16 февраля Uber, который в последнее время поругивали в американской прессе, провела в Facebook публичную сессию вопросов и ответов, где можно было задать любой вопрос, а также оставить жалобу касательно работы сервиса. В итоге президент компании Джефф Джонс ответил лишь на 12 вопросов (среди которых были такие сообщения, как «привет» и «в прямом ли эфире проходит сессия?»), проигнорировав все негативные письма и вопросы водителей о накопившихся проблемах в Uber.
Proactivity Group
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А между делом, свежезапущенная Убером «фиксированная стоимость поездки» сравняла его по уровню цен с Геттом в Москве. Но не по уровню сервиса.
Где «открытка»?
https://roem.ru/feedback/