16 февраля Uber, который в последнее время поругивали в американской прессе, провела в Facebook публичную сессию вопросов и ответов, где можно было задать любой вопрос, а также оставить жалобу касательно работы сервиса. В итоге президент компании Джефф Джонс ответил лишь на 12 вопросов (среди которых были такие сообщения, как «привет» и «в прямом ли эфире проходит сессия?»), проигнорировав все негативные письма и вопросы водителей о накопившихся проблемах в Uber.