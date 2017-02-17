В 2012 году Вайсберг и Закин, тогда 25-летние продюсеры телеканала NBC News, пригласили друзей в ежедневную e-mail-рассылку о важных событиях в США и мире, написанную человеческим языком. Через пять лет у них больше 4 млн подписчиков со всего света. Как это произошло, рассказал «Секрет Фирмы».
Рассылку The Skimm читают в основном женщины, и это залог успеха и бешеной виральности. У редакции The Skimm предвзятый взгляд на вещи, есть личная позиция и далеко не нейтральный тон, хотя они ссылаются на публикации традиционных СМИ, где предвзятость принято скрывать или избегать. СМИ с благодарностью платят Вайсберг и Закин за «докручивание» их сообщений. 21th Century Fox вложила в проект $8 млн, ещё $500 000 дали New York Times.
Мифы и легенды:
Вайсберг и Закин, сотрудницы новостного телеканала, всегда были в курсе событий […] но их далёкие от журналистики друзья никогда не могли поддержать беседу, например, о политике на вечеринке — они просто не читали и не смотрели новости […] 20- и 30-летних при этом часто шокировали, возмущали и вдохновляли сюжеты, пересказанные Вайсберг и Закин на вечеринках, поэтому подруги решили: дело не в новостях, дело в способе подачи. Они собрали имейлы у друзей и знакомых и стали писать им письма с пересказом важных новостей в конце каждого дня.
Факт:
В The Skimm работают 35 человек. Это и составители текстов, и мониторщики новостей, и программисты, и аналитики, и продавцы рекламы. У рассылки больше 4 млн подписчиков, и 35% из них открывают каждое письмо, притом что средний показатель открытия рассылок, согласно данным разработчика MailChimp, — 25,1%. Получается, у The Skimm около 40 млн просмотров в месяц. Для сравнения: у BuzzFeed — около 200 млн. The Skimm не раскрывает доходы, но известно, что проект окупается — во-первых, за счёт рекламы в рассылках, во-вторых, за счёт пользователей. Весной 2016 года The Skimm представила платное приложение, которое стоит $2,29 в месяц, оно умеет присылать пуш-уведомления о важных событиях и рассказывать новости в реальном времени, а не один раз в день, как рассылка.
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В РФ отказ от нейтральности блестяще использовала дорогая редакция «старой» Ленты.ру, как вы помните. Только не в email, а в соцсетях. Американки не только отказались от нейтральности, но и заработали денег.