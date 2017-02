В 2012 году Вайсберг и Закин, тогда 25-летние продюсеры телеканала NBC News, пригласили друзей в ежедневную e-mail-рассылку о важных событиях в США и мире, написанную человеческим языком. Через пять лет у них больше 4 млн подписчиков со всего света. Как это произошло, рассказал «Секрет Фирмы».

Рассылку The Skimm читают в основном женщины, и это залог успеха и бешеной виральности. У редакции The Skimm предвзятый взгляд на вещи, есть личная позиция и далеко не нейтральный тон, хотя они ссылаются на публикации традиционных СМИ, где предвзятость принято скрывать или избегать. СМИ с благодарностью платят Вайсберг и Закин за «докручивание» их сообщений. 21th Century Fox вложила в проект $8 млн, ещё $500 000 дали New York Times.

Мифы и легенды:

Вайсберг и Закин, сотрудницы новостного телеканала, всегда были в курсе событий […] но их далёкие от журналистики друзья никогда не могли поддержать беседу, например, о политике на вечеринке — они просто не читали и не смотрели новости […] 20- и 30-летних при этом часто шокировали, возмущали и вдохновляли сюжеты, пересказанные Вайсберг и Закин на вечеринках, поэтому подруги решили: дело не в новостях, дело в способе подачи. Они собрали имейлы у друзей и знакомых и стали писать им письма с пересказом важных новостей в конце каждого дня.

