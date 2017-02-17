Глава Sistema Venture Capital Алексей Катков, который 15 лет проработал в топ-менеджменте Mail.ru Group, рассказал Forbes, почему решил заняться развитием нового фонда и как шел процесс сбора средств, какое место «deep tech» (наукоемкие стартапы) занимает в мировых технологических трендах и почему его команда верит в маркетплейсы, но разочаровалась в финтехе.

«Сейчас, по итогам прошлого года и по нашему текущему портфелю, мы понимаем, что активно смещаемся в область deep tech — нишу наукоемких, сложно повторяемых технологий, куда относятся искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, виртуальная и дополненная реальность, интернет вещей, инфраструктуры нового поколения. Думаю, жесткие рамки для инвестиционного фонда — утопичная идея. Инвестор должен подстраиваться под обстоятельства меняющегося рынка. Достаточно посмотреть на то, во что превратился Amazon: из компании, которая занималась электронной коммерцией он стал одним из крупнейших игроков в области облачных продуктов. То же самое произошло с Facebook и Google», — рассказывает Катков.