Власти Санкт-Петербурга разработают стандарт этичного поведения для водителей такси, рассказали прессе представители городского комитета по транспорту.

В специальном документе закрепят минимальные требования к качеству услуг и обобщенный «портрет» квалифицированного водителя. При разработке обязательных стандартов качества транспортного обслуживания населения (кодекса этики) также уточнят мнение перевозчиков и пассажиров. Решение приняли на совместном совещании комитета и предприятий, осуществляющих функции агрегаторов информации об услугах петербургских такси, из-за участившихся жалоб горожан на неэтичное поведение таксистов.

В прошлом году ведомство разработало «соглашение об информационном взаимодействии в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории города», которое подписали агрегаторы. Участники взаимодействия договорились подготовить предложения к закону о такси, который должен урегулировать агрегаторы и который четвертый год пытаются принять в России.

Канал «Царьград» отнёсся к этическому кодексу как к «управе на мигрантов», а официальное издание Федерального Собрания РФ «Парламентская газета» назвала его «дресс-кодом для бомбилы». Комментирующий материал депутат Лысаков тоже высказал идею, что такси и агрегаторы можно было бы урегулировать специально принятым законом.

Представитель организатора Международного Евразийского Форума Такси Станислав Швагерус считает, что в рамках этического кодекса агрегаторы такси должны сделать более прозрачными механизмы своей работы, в частности, объяснить принципы ценообразования.

Или вот взять прошедший в Москве снегопад — всех в очередной раз удивили высокие цены, формируемые алгоритмами агрегаторов. А на каком правовом основании работает так называемое «динамическое ценообразование»? Существуют ли границы повышающих коэффициентов? Почему потребитель услуг должен оставаться в неведении? Может быть, нашим агрегаторам стоит сделать свои «высокие стандарты сервиса» публичными, как этого требует Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации»? Граждане получат точное представление о качестве услуг того или иного участника рынка. Глядишь, и работа над новым законом о такси для государства существенно упростится.

16 февраля Дептранс Москвы озаботился вопросом повышения цен на такси в снегопад -- они поднялись в 2−3 раза, спрос упал на 28% -- в ведомстве считают, что людям пришлось отказаться от поездок.

Мы вновь хотим обратиться к агрегаторам: завышение цены уже не первый раз происходит именно тогда, когда такси особенно нужно городу. Такая практика лишает многих пассажиров доступных поездок.

Несколькими днями ранее в Дептрансе обращали внимание на то, что почти половину времени московские такси простаивают в ожидании заказа, решением этой проблемы может стать «ограничение максимального количества транспортных средств».