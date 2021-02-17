За неделю с 8 по 15 февраля приложение Clubhouse для iOS поднялось с 12 на 1 место по скачиваниям среди бесплатных по России. «За эту неделю трафик в приложении вырос на 550%", — добавляет директор по маркетингу Yota Дмитрий Рудских.

Эксперт «Известий» считает, что в России у ClubHouse от 20 тыс. до 50 тыс. пользователей. Другой эксперт из «Фридом Финанс» предположил 15 тысяч, но спрогнозировал миллион в мае (хотя оснований ждать в ближайшее время версию под Android не находится, в компании недавно наняли первого android-разработчика).

На этой неделе российские пользователи дважды коллективными усилиями выгнали из соцсети Владимира Соловьёва. В первый раз его аккаунт был заблокирован сразу после регистрации. Второй раз, по его словам, он тоже не успел ничего нарушить. Шоумен, недавно публично похваливший Гитлера, считает, что его блокируют по массовым жалобам пользователей.

Представитель Общественной палаты Артем Кирьянов сказал РИА Новости, что Роскомнадзору и правоохранительным органам пора задуматься о контроле Clubhouse и придумать, как записывать генерирующийся там контент «с внешнего носителя».

Надо задуматься о фиксации того, что происходит в приложении. При наличии историй, беспокоящих или пользователей, или социальные группы, нужно будет постоянно отслеживать, в режиме онлайн записывать то, что происходит, уже с внешнего носителя. А реакция правоохранительных органов, Роскомнадзора должна быть такой же, как и на остальные мобильные приложения. Просто есть определенные трудности в технике исполнения.

Кирьянов считает, что Clubhouse должен создать в Российской Федерации свое представительство «и исполнять местные законы» (вступивший в силу 1 февраля закон об удалении противоправного контента и создании представительства в стране относится к соцсетям, которыми пользуются более полумиллиона россиян в сутки).

Считается, что беседы в Clubhouse существуют только «здесь и сейчас», но фактически сеть уже записывает беседы. Запись ведется и сохраняется, пока в «комнате» происходит активность, исследуется, если поступает жалоба, удаляется, когда «комната» заканчивается, рассказали Forbes представители компании. Колумнист Forbes отмечает, что таким образом соцсеть сама решает, было ли нарушение, и удаляет то, что можно счесть доказательством в случае расхождения в оценке. Возможность записывать аудио также ставит под сомнение заявленное оконечное шифрование.