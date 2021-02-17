Ко Дню безопасного Интернета Microsoft опубликовала результаты пятого ежегодного исследования культуры общения в сети. Для каждой страны компания рассчитывает индекс цифровой культуры -- Digital Civility Index, DCI. Для расчёта интернет-пользователей опрашивают о том, сталкивались ли они с угрозами в интернете, какие ощущения испытали, чего боятся, как поменялось их поведение. Среди угроз -- мошенничество, кибербуллинг, оскорбления, приставания, троллинг, дискриминация, нежелательные контакты и так далее (описаны на последнем слайде презентации).

Самыми культурными в интернете оказались тинейджеры, а самыми неприятными -- миллениалы. На 9 процентных пунктов выросло количество опрошенных, на которых столкновение с угрозами как-то повлияло (до 76%). В основном люди начинают меньше пользоваться соцсетями, меньше доверять другим в оффлайне, хуже спать и учиться в школе. 23% теряли деньги, у 24% пострадала репутация, 17% думали о суициде и столько же вымещали фрустрацию на других

С учётом того, что чем ниже индекс, тем выше позиция в рейтинге, лучше сего себя ведут и чувствуют в Сети жители Нидерландов. Россия оказалась на предпоследнем месте, на единицу выше значение индекса у ЮАР. Турция, Венгрия и Польша также входят в пятёрку самых токсичных.