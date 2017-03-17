Большие корпорации любят по мелочи обижать маленьких людей — они отлично знают, что в суд ради пары тысяч рублей обратится вряд ли даже каждый сотый, а все остальные просто проглотят. Есть, конечно, отрасли, где вместо суда работают конкуренция, репутация, отзывы и оценки, а компании дисциплинированы, но таких пока мало, у большинства всё по старинке.

Например, по европейским правилам авиакомпании должны выплачивать очень существенные компенсации пассажирам за опоздания больше трех часов или отказ в посадке при овербукинге, а в США опаздывать можно, но вот неудачный овербукинг тоже в теории должен быть оплачен. И, нет, бутерброд и бутылка воды — это не оплата, оплата — это несколько сотен долларов в зависимости от деталей происшедшего. И, кстати, к рейсам Аэрофлота из Ньй-Йорка или Парижа в Москву это тоже относится.

И, конечно, никто об этом не знает, никому этих денег не предлагают. А если начать их требовать, то начинается длинная бумажная волокита, от которой никакого удовольствия и которая времени и нервов съест совершенно непропорционально возможной победе.

#стартапдня AirHelp берет все проблемы на себя. Вы оформляете заявление на сайте, он превращает их в юридические жалобы и за пару месяцев вытряхивает из авиакомпании всё, что она на самом деле должна. Посредник забирает себе 25% компенсации, если дело обошлось без суда и 50%, если не обошлось. Оплата, естественно, берется только за результат, пользователь абсолютно ничем не рискует. Закон на стороне потребителя, система работает.

Сервису уже четыре года, самый большой раунд, 12 миллионов долларов, он поднял в прошедшем августе. Деньги тратит на маркетинг в европейских странах, в США пока активно не выходит, а в остальном мире пока даже законы не изучил. Инвесторам AirHelp рассказывает про рынок в 16 миллиардов долларов, т. е. 4 миллиарда потенциальной выручки в год, но, конечно, ничего и близкого никогда не получит. С одной стороны, чем более популярными будут подобные сервисы, тем активнее авиакомпании будут отдавать деньги сразу и напрямую, получая ещё и дополнительную лояльность за простое исполнение закона. С другой стороны, чем чаще придется отдавать деньги, тем реже самолеты будут опаздывать и тем мягче будет овербукинг. С третьей стороны, в этом бизнесе почти невозможны повторные покупки, почти все клиенты одноразовые, маркетингу от этого сложно. Виральность, правда, у AirHelp должна быть очень хорошая, о полученной компенсации очень многие будут друзьям рассказывать. На неё вместе с пиаром они и упирают, посмотрим, хватит ли этого ресурса.

В любом случае, чем бы не закончилось развитие стартапа, пользоваться его услугами можно спокойно. Срок давности по таким делам три года, если с марта 2014-ого у вас были какие-то проблемы с авиацией, то ещё не поздно получить свои деньги.