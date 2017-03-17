«Одноклассники» попробуют стать платным онлайн-кинотеатром


В «Одноклассниках» проводят тестирование платной подписки на видеоконтент социальной сети. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Анастасию Жбанову.

Жбанова также рассказала, что, возможно, будет несколько вариантов платить за контент: платная подписка на телеканалы (в соцсети представлен, например, «Дождь»), сериалы и другое или оплата за просмотр отдельное видео. Модель выберут в течение шести месяцев, либо оставят прежнюю схему монетизации: показ рекламы до ролика и после.

Сейчас соцсети ищут новые способы заработка, связанные с видеоконтентом. Так, недавно стало известно, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» собираются производить уникальный видеоконтент, чтобы конкурировать с другими площадками.

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    ZayunyaTyan founder, the teplotrassa

    А на главной Яндекса появилась синяя кнопка онлайн-тв. Только город надо выбрать правильный, не везде видна.

    Почему ютубы, яндексы и т. п. всегда боятся сделать опцию «слушать только аудио» в выборе качества. Может мне видео не нужно, чтобы тормозило. Или когда оно в фоновой вкладке, то видео поток не идет?

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