В «Одноклассниках» проводят тестирование платной подписки на видеоконтент социальной сети. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании Анастасию Жбанову.

Жбанова также рассказала, что, возможно, будет несколько вариантов платить за контент: платная подписка на телеканалы (в соцсети представлен, например, «Дождь»), сериалы и другое или оплата за просмотр отдельное видео. Модель выберут в течение шести месяцев, либо оставят прежнюю схему монетизации: показ рекламы до ролика и после.

Сейчас соцсети ищут новые способы заработка, связанные с видеоконтентом. Так, недавно стало известно, что «ВКонтакте» и «Одноклассники» собираются производить уникальный видеоконтент, чтобы конкурировать с другими площадками.