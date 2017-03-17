«Яндекс» хочет внедрить IT-систему для контроля усталости водителей своего такси-сервиса Яндекс.Такси. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании и источника, знакомого с ситуацией. Система будет предупреждать водителей о необходимости перерыва и ограничивать прием заказов от пассажиров.
В «Яндексе» также рассказали «Ъ», что они уже несколько месяцев изучают различные технологические решения в России и за ее пределами. Компания может создать решение сама с помощью технологий компьютерного зрения, при этом в настоящее время она ведет переговоры о возможном сотрудничестве с ЗАО «Нейроком», который разрабатывает аналогичную систему для РЖД. Генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян сообщил, что инвестиции для этого проекта могут составить около $10 миллионов.
Заместитель начальника отдела развития «Нейрокома» Илья Иванов подтвердил изданию, что сейчас обсуждается детали партнерства. Он добавил, что система состоит из браслета, нескольких блоков и датчиков. Браслет считывает электрокожное сопротивление, выявляет переключение внимания водителя и при обнаружении потери концентрации, дает световой и затем звуковой сигнал.
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Онлайн-тахограф, по сути, это не проблема — если таксист 14 часов на линии его надо снимать, разумеется.
Другой вопрос, что это несколько сотен строк кода (если будет реализовано вообще), но заход на тему «Яндекс.Такси» — самое безопасное такси (хотя на самом деле такое же, очевидно почему) — реализован на ура.
Не надо. Иначе Color не сможет рассказывать, что таксист без проблем загребает 100 тыщ в месяц. Математика даже с очень большой натяжкой перестанет сходиться.
А, или вот так:
… и переключать на другую службу такси методом нажатия Alt-Tab на таксишном планшете.