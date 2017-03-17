«Яндекс» хочет внедрить IT-систему для контроля усталости водителей своего такси-сервиса Яндекс.Такси. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании и источника, знакомого с ситуацией. Система будет предупреждать водителей о необходимости перерыва и ограничивать прием заказов от пассажиров.

В «Яндексе» также рассказали «Ъ», что они уже несколько месяцев изучают различные технологические решения в России и за ее пределами. Компания может создать решение сама с помощью технологий компьютерного зрения, при этом в настоящее время она ведет переговоры о возможном сотрудничестве с ЗАО «Нейроком», который разрабатывает аналогичную систему для РЖД. Генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян сообщил, что инвестиции для этого проекта могут составить около $10 миллионов.

Заместитель начальника отдела развития «Нейрокома» Илья Иванов подтвердил изданию, что сейчас обсуждается детали партнерства. Он добавил, что система состоит из браслета, нескольких блоков и датчиков. Браслет считывает электрокожное сопротивление, выявляет переключение внимания водителя и при обнаружении потери концентрации, дает световой и затем звуковой сигнал.