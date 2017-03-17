«Тинькофф Банк» запустил мобильное приложение «Тинькофф Инвестиции» для платформ iOS и Android, с помощью которого можно приобретать акции, облигации и валюту, а также отслеживать движение котировок на рынке инвестиций. Об этом сообщили FutureBanking. Ещё в октябре 2015 года «Тинькофф Банк« и «БКС Брокер» анонсировали инвестиционную платформу, благодаря которой клиенты банка смогли бы открывать брокерский счет в мобильном приложении или на сайте банка и спустя год запустили её.

«С первых дней пользователи активно регистрировались и тестировали сервис. За последние несколько месяцев каждый четвертый счет для торговли на российском рынке ценных бумаг был открыт через "Тинькофф Инвестиции"», - сообщил FutureBanking вице-президент Тинькофф Банка по разработке новых сервисов Александр Емешев.

По словам издания, в «Тинькофф Инвестиции» открыто более 25 тысяч счетов. В прошлом году оборот по сделкам составил больше миллиарда рублей. В «Тинькофф Инвестициях» продаются бумаги доступные на бирже NASDAQ, на Московской и Нью-Йоркской фондовых биржах, а также GDR материнской компании «Тинькофф Инвестициях» на Лондонской бирже. Официальная запись о приобретении ценных бумаг сохраняется в российском депозитарии.