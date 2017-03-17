Экс-глава «Вымпелкома» Михаил Слободин опубликовал последний пост из серии о своих отношениях с российской правоохранительной системой и выдвинутых против него в России обвинениях. Из его сообщения следует, что возвращаться в Россию он в ближайшее время не планирует, а также не очень надеется на благополучный исход заведенного против него дела о коррупции.

В частности Слободин объяснил, почему решил не возвращаться в страну:

Меня бы тут же «закрыли» в СИЗО. И все! Как защищать себя, сидя в СИЗО и не имея на руках ничего? Ни архива документов за годы моей работы, а это было 8 лет назад (у меня мысли по поводу сбора каких-то документов не возникало, да и кто знал что надо собирать документы именно по Коми), ни возможности получить эту информацию у других людей, ни доступа к интернету. И все это ради того, чтобы меня пару раз опросил следователь? Никого не интересуют мои показания. Потому что они противоречат официальной версии.

Также он подвел эмоциональный итог произошедших событий: