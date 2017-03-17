Источник с банковского рынка и два медийщика рассказали «Дождю», что у издателя русского Forbes, «Ас Рус Медиа» заморожены счета. Причиной блокировки, якобы, стал долг по налоговым платежам приблизительно в 5 млн рублей (всего на счетах 30 млн). Официальный представитель ACMG («Ас Рус Медиа» — это часть ACMG) Оксана Михайлюк заявила, что: «По состоянию на 17 марта задолженностей по налоговым платежам нет. Все юридические лица ACMG проводят финансовые операции в штатном режиме». Ранее претензии чуть больше чем на 1 миллион рублей к издателю выдвинул бывший журналист Forbes.

В феврале 2017 года издатель Forbes Александр Федотов и главред Николай Усков попали в иск журналиста Елены Зубовой. По оценке Зубовой, юрлица Федотова должны выплатить Зубовой за неправомерное увольнение 1 млн 200 тысяч рублей (одну годовую зарплату), а ещё 100 рублей тысяч журналист потребовала взыскать с главреда Ускова в качестве компенсации за моральный вред. Претензии Гандуриной публично не озвучивались: «Хочу сказать только, что иск не связан ни с журналом Forbes, ни с сайтом Forbes, ни с каким другим проектом ACMG. Он связан с некорректным поведением со стороны Федотова», — говорила Гандурина vc.ru.

Издательство Александра Федотова купило российский Forbes во второй половине 2015 года у немцев Axel Springer.