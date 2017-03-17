МТС планирует запустить в 2017 году медицинский сервис для онлайн-консультаций пациентов. Партнёром проекта стала частная сеть клиник «Медси», которая предоставит своих специалистов, рассказал изданию vc.ru представитель оператора Дмитрий Солодовников. Сервис будет доступен в виде мобильных приложений и веб-версии. Он разрабатывается на базе центра инноваций, который МТС открыла в октябре 2016 года.

В связи с отсутствием в российском законодательстве регламента работы телемедицинских проектов на первом этапе функции сервиса будут ограничены, пользователи смогут дистанционно получить консультации по подготовке к первичному приёму или обсудить результаты лечения, корректировки курса терапии и подбор препаратов при аллергических реакций. После того, как в законодательство будут внесены нормы, регламентирующие правил указания медицинских услуг с использованием ресурсов интернет, МТС начнет оказывать медконсультации в полном объеме.

МТС стал первым российским оператором, завившим об интересе к сектору телемедицины. Такое решение выглядит логично, так как материнский холдинг компании АФК «Система» является акционером сети медицинских клиник «Медси». Контролирующий акцтонер АФК Владимир Евтушенков неоднократно говорил, что приоритетным направлением развития для дочек холдинга являются проекты на стыке интересов различных бизнесов, входящих в портфель «Системы».