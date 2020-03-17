Telecom Daily попытались неофициально оценить долю видеосервиса Netflix в России. Сама американская компания не раскрывает подобных сведений о своей популярности в стране, поэтому, по словам гендиректора агентства Дениса Кускова, они воспользовались: данными неназванных иностранных аналитиков, «у которых есть доступ к внутренним данным видеосервиса», опросом российских зрителей сервисов с кино в онлайне, и изучением данных неназванных банков о платежах за видеостриминги.
По представлениям Telecom Daily, американский сервис сравним по выручке с «Кинопоиском HD» Яндекса (не путать с одноимённой энциклопедией Яндекса о кино) — речь идёт о 1 млрд руб. выручки за 2019 год. Однако, из-за кратной разнице в стоимости подписки, у «Кинопоиска HD» было — 1 млн платящих зрителей, у Netflix же их около 200 000 в России.
По оценке Telecom Daily американцы и россияне из Яндекса проигрывают: сервису Ivi, чья доля составляет около 23% рынка; Okko (проект Сбербанка/Рамблера) — с долей 15%, YouTube с 11%, и другим конкурентам.
Добавить 5 комментариев
Все кто что-то покупает у копирастов — продают своё будущее. Каждая копейка, которую вы заплатили Оккам и Ивям — это хлеб с маслом для врагов культуры и творчества.
нетфликс хоть свой контент делает (или тот же Амазон), а ivi просто продают старое барахло за тридорога (причем даже советское)
а вот издание роем писало про создание контента. это не соответствует действительности?
https://roem.ru/06−12−2019/281013/kandelaki-s-eyo-erotikoi/
Художник должен быть голодным?
посмотрите какую-то серию южного парка — там объясняется как есть — речь идет не о голоде, а о 10 бассейне или 20 вилле