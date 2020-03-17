Масштаб бизнеса у Netflix в России сравним с «Кинопоиском HD», но в разы отстаёт от лидеров: Ivi и Okko


Telecom Daily попытались неофициально оценить долю видеосервиса Netflix в России. Сама американская компания не раскрывает подобных сведений о своей популярности в стране, поэтому, по словам гендиректора агентства Дениса Кускова, они воспользовались: данными неназванных иностранных аналитиков, «у которых есть доступ к внутренним данным видеосервиса», опросом российских зрителей сервисов с кино в онлайне, и изучением данных неназванных банков о платежах за видеостриминги.

По представлениям Telecom Daily, американский сервис сравним по выручке с «Кинопоиском HD» Яндекса (не путать с одноимённой энциклопедией Яндекса о кино) — речь идёт о 1 млрд руб. выручки за 2019 год. Однако, из-за кратной разнице в стоимости подписки, у «Кинопоиска HD» было — 1 млн платящих зрителей, у Netflix же их около 200 000 в России.

По оценке Telecom Daily американцы и россияне из Яндекса проигрывают: сервису Ivi, чья доля составляет около 23% рынка; Okko (проект Сбербанка/Рамблера) — с долей 15%, YouTube с 11%, и другим конкурентам.

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TelecomDaily: Netflix заработал, как «Кинопоиск»

Онлайн-сервис Netflix, названный по итогам 2019 года самым экономически прибыльным приложением по версии App Annie, получил на российском рынке всего 4% в общей выручке. Доля кинотеатра впервые была выделена аналитиками ИАА TelecomDaily в рамках ежегодного отчета по рынку онлайн-видеосервисов за 2019 год.

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