Telecom Daily попытались неофициально оценить долю видеосервиса Netflix в России. Сама американская компания не раскрывает подобных сведений о своей популярности в стране, поэтому, по словам гендиректора агентства Дениса Кускова, они воспользовались: данными неназванных иностранных аналитиков, «у которых есть доступ к внутренним данным видеосервиса», опросом российских зрителей сервисов с кино в онлайне, и изучением данных неназванных банков о платежах за видеостриминги.

По представлениям Telecom Daily, американский сервис сравним по выручке с «Кинопоиском HD» Яндекса (не путать с одноимённой энциклопедией Яндекса о кино) — речь идёт о 1 млрд руб. выручки за 2019 год. Однако, из-за кратной разнице в стоимости подписки, у «Кинопоиска HD» было — 1 млн платящих зрителей, у Netflix же их около 200 000 в России.

По оценке Telecom Daily американцы и россияне из Яндекса проигрывают: сервису Ivi, чья доля составляет около 23% рынка; Okko (проект Сбербанка/Рамблера) — с долей 15%, YouTube с 11%, и другим конкурентам.