Внутренние инструкции для модераторов сервиса публикации коротких видео TikTok требуют понижать видимость постов пользователей, которых можно счесть уродливыми, бедными или имеющими физические недостатки. В тех же документах содержатся инструкции по политической цензуре. Издание The Intercept обнаружило эти документы и пообщалось «с многочисленными источниками, непосредственно знакомыми с цензурой в TikTok».

ByteDance, владелец TikTok, также не желает показывать пользователям видео с разнообразными несчастьями, стихийными бедствиями, ветхими деревенскими домами и нищими интерьерами: одна из инструкций требует разглядывать стены квартир на предмет трещин.

Китайские компании обычно ограничивали политическую цензуру аудиторией китайских же пользователей, однако документы TikTok переведены на английский для модераторов из других стран и разосланы в местные офисы. Представитель компании сказал The Intercept, что часть найденных ими инструкций «уже не действует, а в некоторых случаях, возможно, вообще не применялась». Понижение в выдаче непривлекательных и бедных он объяснил попытками защитить их от травли (которая в документе не упоминается, зато упоминаются метрики роста аудитории, на которые должна работать цензура).

Среди других причин подавить видео пользователя в рекомендациях указываются «большой пивной живот», «карликовость», «уродливое лицо», «ненормальная форма тела», «слишком много морщин», «беспорядок с глазами». Одно из немецких изданий в декабре писало об аналогичной цензуре, но уже на уровне алгоритмов.

Из документов также выяснилось, что с целью пополнения лент пользователей свежим качественным контентом сотрудники ByteDance воровали его из Инстаграма и публиковали в личных аккаунтах. с Инстаграмом TikTok объединяет и неприятие эротики: неделю бана пользователь может получить за видеотрансляцию в бикини или купальнике не на пляже или в бассейне, а за «очертания женского соска» грозит закрытие аккаунта навсегда.

Но Инстаграм существенно отличается от TikTok отношением к контенту от пользователей с особенностями внешности и здоровья: он регулярно попадает в рекомендации, в интернете есть масса подборок таких животных и людей, наблюдение за жизнью которых считается вдохновляющим и мотивирующим (впечатлительным читателям по ссылкам лучше не ходить).

Алгоритмы автоматической рекомендации интересных пользователю видео считаются ключевой особенностью приложения, которая к 2020 году помогла ему набрать 800 млн пользователей в день по миру, обогнав «Твиттер» и Snapchat.

Данные о российской аудитории разнятся от 18 млн MAU в январе 2020 года до 24 млн ещё в 2018. Statista.com насчитала у приложения под Android 23 млн загрузок российскими пользователями.