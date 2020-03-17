Яндекс пообещал 1 апреля запустить онлайн-школу для 5−11 классов на базе Яндекс.Учебника, Яндекс.Эфира и Яндекс.Репетитора, а также других образовательных сервисов, которых у компании уже больше 30. Ученики смогут пройти школьную программу и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, посмотреть мастер-классы по разным научным дисциплинам от ведущих ученых.
Сетку занятий и преподавательский состав формируют эксперты в области разработки материалов ЕГЭ и ОГЭ и ведущие преподаватели московских школ.
Отдельный проект «Я Учитель» будет содержать обучающие курсы и практические рекомендации для педагогов. В запущенную совместно с правительством Москвы и Центром педагогического мастерства платформу Яндекс вложил около 200 млн рублей. В компании рассчитывают, что ей воспользуются не менее 5 млн школьников. Общий объём инвестиций в образовательные проекты Яндекса в течение 2020−2022 годов составит более пяти миллиардов рублей.
30 марта в Яндекс.Учебнике, которым пользуются учителя из более чем 22 тысяч российских школ, появятся инструменты для удалённого проведения уроков. Ими смогут воспользоваться учителя по всем предметам. Преподаватели получат возможность проводить интерактивные видеотрансляции, проверять домашние задания и получать обратную связь от учеников с помощью чатов и голосовых сообщений. Чтобы воспользоваться этими инструментами, учителю нужно будет только зарегистрироваться в Яндекс.Учебнике.
Для уроков по русскому языку и математике будут доступны не только инструменты для удалённого проведения занятий, но все возможности Яндекс.Учебника, включая задания. Они соответствуют образовательным стандартам и позволяют отработать всю школьную программу.
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