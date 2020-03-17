Яндекс пообещал 1 апреля запустить онлайн-школу для 5−11 классов на базе Яндекс.Учебника, Яндекс.Эфира и Яндекс.Репетитора, а также других образовательных сервисов, которых у компании уже больше 30. Ученики смогут пройти школьную программу и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, посмотреть мастер-классы по разным научным дисциплинам от ведущих ученых.

Сетку занятий и преподавательский состав формируют эксперты в области разработки материалов ЕГЭ и ОГЭ и ведущие преподаватели московских школ.

Отдельный проект «Я Учитель» будет содержать обучающие курсы и практические рекомендации для педагогов. В запущенную совместно с правительством Москвы и Центром педагогического мастерства платформу Яндекс вложил около 200 млн рублей. В компании рассчитывают, что ей воспользуются не менее 5 млн школьников. Общий объём инвестиций в образовательные проекты Яндекса в течение 2020−2022 годов составит более пяти миллиардов рублей.