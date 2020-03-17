Президент России подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Правительству предписано ужесточить законодательную ответственность за контрафактные лекарства, «чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения».
Кроме того, Путин позаботился о доступности онлайн-ресурсов оказавшимся на карантине россиянам, передаёт «Интерфакс» с совещания президента с членами правительства:
Нужно задействовать все резервы, чтобы <...> наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее.
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств, готовятся поправки в законодательство. «Он объяснил это тем, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине, а алкоголь — для оказавшихся в самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
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>> Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств, готовятся поправки в законодательство. «Он объяснил это тем, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине, а алкоголь — для оказавшихся в самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.
сперва, раз уж такая широкая и щедрая душа, неплохо былобы п.п.1 сего законотворчества объявить запрет на отключение этого самого инета и моб.связи за неуплату, например.
До снятия особого режима.
Логично, что сперва надо обеспечить каналы связи\информирования населения (с разным достатком и накоплениями), оказавшихся в небывалой ситуации, чтобы, сидючи по пещерам, им не приходилось метацца — толи оплатить интернет или мобилу или купить таблетку и спиртное.
Собсно, чтобы закзаать что либо нужно всем иметь доступ. Ктото будет квасить, ктото с родствениками связываться или еще чтото.
Также и для застрявших за рубежом туристах — они какимто образом должны иметь постоянный контакт, хотябы со своей страной. Не все сплошные Грефы по доходам.
Инициатива барыги понятна, но не с того начинает, имхо.