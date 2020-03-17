Президент России подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства. Правительству предписано ужесточить законодательную ответственность за контрафактные лекарства, «чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения».

Кроме того, Путин позаботился о доступности онлайн-ресурсов оказавшимся на карантине россиянам, передаёт «Интерфакс» с совещания президента с членами правительства:

Нужно задействовать все резервы, чтобы <...> наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее.

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств, готовятся поправки в законодательство. «Он объяснил это тем, что лекарства являются самым важным товаром для находящихся на карантине, а алкоголь — для оказавшихся в самоизоляции, сообщает корреспондент РБК.