Сообщество Wikimedia объявило о запуске Wikimedia Enterprise API: инструментария для доступа к данным Wikipedia коммерческих компаний, которые используют информацию из энциклопедии.

В сообществе несколько лет обсуждалась возможность разработки платных сервисов корпоративного уровня для крупных коммерческих потребителей контента Wikimedia, созданных с учетом их особых технологических потребностей и позволяющих им напрямую поддерживать экосистему свободных знаний.

Пользователями API могут стать, например, провайдеры поиска и виртуальных ассистентов -- в поисковой выдаче появляются блоки из «Википедии», а ассистенты используют её для ответов на вопросы. Wikimedia обещает, что использование API для компаний останется сугубо добровольным -- нежелающие платить могут использовать данные из энциклопедии так же, как раньше.

Enterprise API подразумевает «стандартизацию наших потоков данных для более быстрых и эффективных обновлений» и улучшение машиночитаемости контента, поможет быстрее обрабатывать большие объемы информации. Дополнительный источник дохода понадобился «Викимедии» для реализации масштабной программы по расширению набора языков, на которых доступна «Википедия» и другие ресурсы.