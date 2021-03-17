Сайтам, которые могут обслуживать калифорнийских пользователей, законодательно запретили использовать в дизайне «тёмные паттерны» -- манипуляции поведением с помощью интерфейса. Соответствующие дополнения внесены в California Consumer Privacy Act (аналог европейской GDPR). Нарушителям грозит штраф. Похожий законопроект рассматривается в Вашингтоне.

Автором термина «тёмные паттерны» считается юзабилити-эксперт Гарри Бринул, который коллекционирует и описывает способы манипуляций в интерфейсах. К таким способам относятся использование сложного запутанного языка в описании условий подписки на платный сервис, информацию мелким шрифтом, усложнение возможности сравнить цены, использование одних элементов, чтобы отвлечь внимание от других, «тараканьи мотели», когда оформить платную подписку легко и быстро, а отписаться сложно (имеются в виду клейкие ловушки для тараканов).

Интернет-магазины добавляют в корзину не выбранные пользователем товары, показывают фальшивые таймеры обратного отсчёта, чтобы поторопить с оплатой, внезапно добавляют к стоимости покупки стоимость доставки, налоги и другие платежи. В коллекции Бринула есть даже «цукеринг» -- названное в честь Цукерберга выманивание у пользователя личной информации, которой он не собирался делиться. Примером тёмного паттерна он считает надпись «нет, мне не нравится экономить» на кнопке отказа от предложения.

В калифорнийском Акте точный список тёмных паттернов не закрепляется. Бринул, например, относит к ним даже ситуации, когда для бесплатного периода подписки пользователя просят ввести данные банковской карты, а по окончанию бесплатного периода начинают без предупреждения списывать деньги. Исследование от 2019 года показало, что в США тёмные паттерны используют 11% интернет-магазинов.

Но внедряют их не только магазины: в 2018 году норвежцы нашли у Google и Facebook тёмные паттерны для выманивания у пользователей личной информации. При этом в Google есть должность «этик дизайна». Занимавший её в 2016 году Тристан Харрис рассказывал, что соцсети и другие ресурсы используют манипуляции в дизайне и функциях не только ради денег и данных, но ещё ради времени и внимания пользователя. В прошлом году Robinhood критиковали за дизайн, стимулирующий пользователя больше торговать ценными бумагами и сильнее рисковать.