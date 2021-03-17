Заказы уровня «Эконом» к автомобилям Gett сможет выполнять «Ситимобил», компании договорились о стратегическом партнёрстве и согласовали это с регулятором. К заказчикам «Комфорта» и «Премиума» «Ситимобил» приезжать не будет. Компании уже протестировали такое сотрудничество -- в 2020 году «Ситимобилу» передавалось 1−2% заказов Gett.

Гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский сравнивает новый формат сотрудничества с виртуальным оператором связи MVNO (Mobile Virtual Network Operator), когда на инфраструктуре одного оператора могут работать множество других брендов.

Несмотря на опровержения со стороны обеих компаний, по рынку второй год ходят слухи о слиянии Gett и «Ситимобила». Последний на 96,96% принадлежит совместному предприятию Mail.ru Group и «Сбера» (в марте 2021 года из него вышел основатель, продав СП свои 1,96%)

Тем временем, Яндекс продолжает поглощать водительскую и клиентскую базу «Везёт» после покупки колл-центров и грузоперевозок «Везёт». ФАС сделкой недовольна, но по масштабам она не попадает под требования о согласовании со стороны ведомства.

17 марта таксисты Стерлитамака (Башкирия) устроили символические похороны местной службе такси, но пресса пока не поняла, какой именно. РБК считает, что хоронили «Везёт» -- на прошлой неделе появились сообщения о том, что в ряде российских городов таксистов «Везёт» переключают на платформу Яндекса, в видеоролике из Башкирии машина «Везёт» присутствует. Издание «Про Уфу» нашло в соцсетях информацию от местных жителей о том, что акция была посвящена местной такси-компании «Лидер», которую «выкупил Яндекс». С недавно объявленной экспансией Didi на сто российских городов акцию не связали.

В Ren TV обошлись без конкретики: