Ассоциация коммуникационных агентств России опубликовала отчет по рекламному рынку за 2021 год. Больше половины своих бюджетов — 313,8 млрд руб. — рекламодатели потратили на интернет-рекламу. По итогам 2021 г. сегмент вырос на 24% и 29% по сравнению с 2020 и 2019 гг. соответственно. Второй по величине сегмент — реклама на телевидении — составил по итогам прошлого года 197,3 млрд руб., рост — на 19% и 17% к 2020 и 2019 гг. Наилучшую динамику за год показал сегмент Out of Home (включает в себя рекламу наружную, в кинотеатрах и т. д. ), который вырос на 40% к предшествующему году и на 3% - к 2019 г.

Рост в 22% по итогам 2021 г. — рекордная динамика с 2008 г. В 2009 г. российский рекламный рынок отреагировал на мировой финансовый кризис снижением на 28%. Это самое существенное падение с 2000 г., когда впервые были обнародованы результаты измерений рекламы. На следующий год после референдума о присоединении Крыма в марте 2014 г. и последовавшей девальвации рубля рынок снизился на 8%. И в 2020 г. из-за пандемии коронавируса и связанных с ним ограничений бизнеса рекламодатели снизили свои бюджеты на 4%.