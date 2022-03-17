Проект «Убиратор» привлек 170 млн рублей рамках раунда А. Средства будут направлены на развитие собственной ERP-систему с функциями fintech-платформы Upay, запуск сервиса для сделок между центрами переработки вторсырья и заводами, а также на приобретение новых собственных пунктов приема вторсырья. Лид-инвестором стал фонд «ТилТех Капитал», также в проект инвестировали фонды «Зерно Венчурс» и «Эра Капитал» и бизнес-ангелы Илья Огай, Эмиль Гафаров, Алмаз Исхаков, Ярослав Казаченко, Сергей Лудин, Максим Пенкин, Владимир Христенко. Раунд был закрыт в два этапа: первый транш компания получила в 2021 году, второй — в феврале 2022.

«Убиратор» — экосистема цифровых сервисов для рынка вторсырья, основана в 2018 году, работает в Москве и Санкт-Петербурге. В экосистему входят сервис по вывозу вторсырья Ubirator.com для ритейла, ERP-платформа для пунктов приема вторсырья Upay, а также сеть собственных пунктов приема вторсырья. На привлеченные инвестиции сервис уже выкупил один и запустил с нуля два новых пункта приема и заготовки вторсырья в Москве и Санкт-Петербурге, а также запустил сервис Upay — ERP-систему с функциями fintech-платформы, где пункты приема вторсырья ведут учет производственной деятельности и осуществляют выплаты за вторсырье своим поставщикам — физическим лицам, которые активно вовлечены в процесс сбора вторсырья. Upay автоматически генерирует все документы и чеки, необходимые по закону. В планах компании — на основе Upay создать ряд сервисов для владельцев центров переработки вторсырья для упрощения производственных процессов и учета.