Новым президентом ритейл-сети "Связной" стал Андрей Тарабурин, ранее член совета директоров АО «Связной банк» (закрылся в 2015 году). Он сменил Алексея Вуколова, который был президентом меньше года. Исполнительным директором стала Дагмара Иванова. Ранее в "Связном" она доросла до старшего вице-президента, потом ушла в "М-Видео", где стала управляющим директором, теперь снова вернулась в "Связной".

В приветственном письме госпожи Ивановой отмечается, что «Связной» «проживает крайне сложный период в своей истории, ситуация осложняется высокой турбулентностью на рынке». Дагмара Иванова отметила, что «для возращения эффективности компании необходимо отказаться от существующей бизнес-модели». Что именно планируется изменить, не уточняется.

В феврале сеть инициировала банкротство, имея более чем на 15 млрд долгов. В 2021 году компания получила 15 млн рублей чистой прибыли при выручке в 105 млрд рублей.