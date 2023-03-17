Житель Ванкувера Раджеш Рандев спешил забрать детей из школы и поехал туда на Tesla Model 3, но по пути стал подозревать, что это не его машина. Сначала он обнаружил на стекле трещину, которой раньше не было, а потом не обнаружил в машине зарядки для телефона, которая раньше там была.

Как оказалось, приложение Tesla позволило ему открыть такую же, как у него, "Модель 3", припаркованную рядом, и уехать на ней. По дороге ему начал писать сообщения некий Махмуд, который нашел его контакты в документах на машину.

Отвезя детей из школы, Рандев отогнал машину хозяину (приложение опять позволило ему открыть её и уехать). Хозяин отозвал заявление об угоне, а угонщик попытался связаться с Tesla, чтобы понять, как привязанное к его автомобилю приложение позволило ему уехать на другом. Но письма возвращались обратно или оставались без ответа. СМИ компания тоже ничего про эту ситуацию не ответила - видимо, это делать некому, так как год назад Маск уволил пиарщиков.

В декабре с проблемами умных автомеханизмов столкнулся китайский владелец Haval H6. Он включил круиз-контроль на скорости 100 км\ч и не смог его выключить. Он позвонил в полицию, его сопровождали и обеспечивали ему "зелёную улицу" пока в машине не кончилось топливо. Через пять часов он наконец смог остановиться. По пути водитель звонил в Haval, но там ему помочь не смогли.