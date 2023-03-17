Сумма сделки по продаже киберспортивного клуба Virtus.pro составила 174 млн руб., отмечается в отчетности VK за 2022 г., вышедшей 16 марта. Принадлежащий компании киберспортивный холдинг ESforce объявил о продаже Virtus.pro в сентябре 2022 г., но сумма сделки тогда не раскрывалась. Сделка была совершена практически по балансовой стоимости актива – 161 млн руб., отмечается в финансовых результатах. В сентябре 2022 г. Virtus.pro объявила на своем сайте, что новым владельцем и гендиректором клуба стал армянский предприниматель Арам Карамакунян. «На вопросы по сделке хочу ответить раз и навсегда: она была совершена на рыночных условиях», – сообщал он порталу Cyber.sports.ru. Тогда же он говорил, что теперь ему принадлежат все активы Virtus.pro, включая контракты с игроками. В декабре 2022 г. гендиректором клуба стал Николай Петросян, который с февраля 2022 г. занимал должность гендиректора ESforce, следует из информации на сайте Virtus.pro.

Продажа Virtus.pro не единственная сделка, связанная с активами холдинга ESforce. «В I квартале 2023 г. группа подписала ряд соглашений о продаже и передала контроль над дочерними организациями Epicent и ESforce Agency за денежное вознаграждение в размере 47 млн руб.», – сообщила VK. По словам источника, близкого к сделкам, обе компании занимались организацией международных киберспортивных турниров и маркетингом и в текущей ситуации оказались невостребованными, поэтому их продали. Киберспортивный клуб Virtus.pro был создан в 2003 г. на базе команды по Counter-Strike. C 2009 по 2011 г. его деятельность была на паузе, но возобновилась после того, как к клубу в роли инвестора и руководителя присоединился Антон Черепенников. В 2015 г. Черепенников совместно с Александром Кохановским, владевшим в то время клубом NAVI, основал ESforce, в который вместе с рядом других киберспортивных активов вошел и клуб Virtus.pro. В январе 2018 г. Mail.ru Group (нынешняя VK) выкупила ESforce вместе с Virtus.pro за $100 млн. Представитель VK уточнил «Ведомостям», что 100% холдинга по-прежнему принадлежат группе. Virtus.pro входит в топ-10 клубов мира по количеству заработанных призовых, их сумма превышает $18 млн. На данный момент у клуба есть составы по Dota 2, CS:GO, PUBG Mobile, Warface и др. С 2023 г. на международных киберспортивных турнирах Virtus.pro представляет Армению.