Анонимайзер HideMe (теперь HideMy.name) попал в реестр запрещённых сайтов в ноябре 2016 года. Как рассказал «Ведомостям» гендиректор компании Маркус Саар, сайт устранил нарушение (убрал строку ввода анонимайзера), но Роскомнадзор не отзывал блокировку, а попытался добиться от сервиса, чтобы он ограничил доступ к запрещённым в России ресурсам. Саар решил, что это выходило за рамки прав регулятора, и посчитал эти просьбы попыткой давления. В результате HideMe добился разблокировки через вышестоящие инстанции с помощью юристов.

Саар знает, что такую просьбу согласился выполнить анонимайзер Cameleo. HideMe пробовал разместить рекламу на сайте Cameleo, но Роскомнадзор попросил его администрацию снять рекламу, говорит Саар. Сейчас на сайте Cameleo есть ссылка на сайт HideMy.name. Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский говорит, что анонимайзеры часто взаимодействуют с Роскомнадзором: подключаются к единому реестру и ограничивают доступ к запрещенным сайтам.

По данным общественного движения «Роскомсвобода», прокуратуры России часто требуют блокировки анонимайзеров и VPN, несмотря на отсутствие официального запрета. По словам главы организации Артёма Козлюка, в реестр запрещенных ресурсов их внесено не менее 100. Ампелонский указывает, что в судебных решениях написано, что анонимайзеры запрещаются, так как с их помощью можно получить доступ к заблокированным ресурсам. Это судебная практика, сложившаяся в России, поэтому Роскомнадзор снимает блокировку с анонимайзера, если он прекращает доступ к заблокированным сайтам. Роскомнадзор может самостоятельно исключить интернет-ресурс из реестра запрещенных сайтов, если тот удалил запрещенный контент.