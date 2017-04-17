Группа Qiwi, которая владеет платежным сервисом, займется производством онлайн-касс вместе с компанией «Штрих-М», крупным разработчиком высокотехнологичных систем автоматизации бизнеса. С 1 июня 2017 года многие предприниматели, которые занимаются как онлайн-бизнесом, так и офлайн, будут обязаны использовать такие кассы для отправки данных в ФНС каждый раз, когда получают деньги от покупателей за товары или услуги. Размер инвестиций остается неизвестен. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей обеих компаний.

«Основной продукт будет представлять сервер, в котором находятся фискальный регистратор и фискальный накопитель предприятий. Интернет-магазин передает данные по протоколу оператору фискальных данных. Преимущество сервера в том, что это более дешевый аналог покупки обычной кассы», — рассказал изданию представитель Qiwi.

Компании договорились о работе над двумя предприятиями: ООО «Киви Штрих», которое займется развитием линейки компактных «умных» касс для офлайн-бизнесменов, и СП, которое будет разрабатывать онлайн-кассы для онлайн-магазинов. Конкурировать с компаниями будет «Эвотор», который создал сооснователь группы Андрей Романенко. Сейчас Романенко владеет менее 1% акций Qiwi.