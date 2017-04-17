Uber «слил» агентству Bloomberg часть финансовой отчетности за 2016 год. Компания традиционно раз в квартал делится с прессой выдержками из финансовых документов, но в этом году компания раскрыла намного больше информации. В том числе для того, чтобы отвлечь рынок от обсуждения сексистского скандала и призывов части интернет-аудитории бойкотировать компанию из-за ее поддержки президента Дональда Трампа.

В 2016 году скорректированный чистый убыток компании составил $2,8 млрд, выручка составила $6,5 млрд. Представитель сервиса пояснил Bloomberg, что в расчете убытков не учитывались результаты китайского подразделения, так как летом его продали местному сервису такси Didi Chuxing. Исходя из приблизительных оценок потерь Uber в Китае, общая цифра чистого убытка за 2016 года составляет около $3,8 млрд.

За последний квартал 2016 года выручка Uber выросла на 74% до $2,9 млрд относительно предыдущего квартала. В компании уточнили, что выручка включает только процент сервиса от тарифа для обычных поездок и всю сумму от поездок каршерингового сервиса UberPool. Убытки за этот же период увеличились на 6,1% до $991 млн. Стоимость компании Uber оценивается в $69 млрд. Сервис работает в 75 странах. На данный момент в ее распоряжении $7 млрд собственных средств и неиспользованный кредит на $2,3 млрд.

«Никаких принципиальных изменений: объём бронирований растёт быстро, выручка ещё быстрее (думаю, в основном из-за Uber Pool, а не из-за увеличения комиссии), убытки почти не растут, но они и так рекордные в истории всех стартапов планеты. Кеша на счетах хватит ещё на два года», — прокомментировал аналитик Mail.Ru Group Александр Горный и добавил: «Модель, безусловно, уцелеет. И к старым таксопаркам уже возврата нет, как бы за них в ЕС не цеплялись. А вот вернут ли деньги именно акционеры Uber — чёрт его знает».

Большинство экспертов обеспокоены тем, что Uber пока не показал, что компания может генерировать наличные. Пока это не проблема, так как инвесторы готовы продолжать вкладывать в нее деньги, а выход на IPO может дать ей еще один очень крупный источник средств на развитие. Но пока компания не подтвердила свою способность зарабатывать. Bloomberg цитирует профессора экономики Университета Нью-Йорка Эсвота Дамодорана, назвавшего Uber «машиной для сжигания денег».

Uber также не сообщил подробностей о судьбе сервиса UberEats, по данным издания The Information, его развитие обошлось компании в $100 млн дополнительных убытков в 2016 году и вероятнее всего потребует таких-же сумм в текущем году. В пятницу также стало известно, что Uber закрыл сервис доставки UberRush, который помогал ресторанам организовать доставку еды с помощью водителей компании. Как пишет Quartz, из-за того, что водители были заняты перевозкой еды, цены на основную услугу поползли вверх.