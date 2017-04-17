Rambler&Co запустил бета-версию собственного поиска для блог-платформы Livejournal, ранее сервис использовал стандартный поиск Google. Новый поиск поддерживает real-time индексирование и более корректно учитывает теги. Пока поиск от «Рамблера» работает только для десктопной версии Livejournal.

Новый поиск позволит получать все обновления документов при любом изменении: пост оперативно попадает в индекс и на страницу поисковой выдачи после создания или обновления, говорится в сообщении Rambler&Co. Изменилось ранжирование результатов поисковой выдачи. Поиск научился оценивать и прогнозировать популярность постов благодаря массиву исторических данных, и теперь запрос пользователя определяется не только по совпадению слов: задействованы поведенческие факторы блогеров, вычисляющие пользовательские запросы по просмотрам документов из разных каналов.

Благодаря появлению поиска в блог-платформе начинают работать хэштеги. Теперь каждый отмеченный хэштегом публичный пост попадет в поток. Их можно добавить как в список тегов, так и указывать по тексту. При сохранении поста они автоматически добавляются в список тегов записи. Поиск также позволяет находить документы в архивах сервиса.

Ранее летом 2015 года «Яндекс» сократил опцию поиска по блогам, оставив только возможность искать по постам не старше месяца. В июне 2016 года руководитель Яндекс.Браузера Роман Иванов запустил поиск по архивам Livejournal на основе данных «Яндекса».