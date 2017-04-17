В пятницу Госдума одобрила внесение новых поправок в законопроект об онлайн-кинотеатрах. Теперь, согласно нововведениям, российскими сервисами могут считаться и онлайн-кинотеатры с иностранными инвестициями, если их аудитория — более 50% россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Кинотеатрам, возможно, придется использовать специальные счетчики аудитории: например, SimilarWeb и Liveinternet, которые были рекомендованы Роскомнадзором.

Если большая часть пользователей сервиса находится не на территории Российской Федерации, то такому кинотеатру придется ограничить долю иностранного владения 20% или обращаться в правительственную комиссию по иностранным инвестициям, которая будет решать вопрос превышения доли иностранного участия. Ранее иностранцы не могли в какой-либо форме контролировать подобные сервисы.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен во втором чтении 19 апреля. Кроме того, поправки предлагается внести не с 1 марта текущего года, как планировалось, а с 1 июля 2017 года.