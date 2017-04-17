Основатель WhatsApp Ян Кум за последний год продал и подарил примерно 43 миллиона акций Facebook. Общая стоимость этого пакета составила более $5 миллиардов. Кум совершил 120 сделок по продаже акций, и в итоге было продано 30 миллионов акций на $3,7 миллиардов. Остальные ценные бумаги, 12,6 миллионов акций, были подарены неизвестным СМИ людям. Пакет акций Кума в компании уменьшился с 2,6% до 1,2%.