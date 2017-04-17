Один из партнеров «Почты России» и Яндекс.Маркета сообщил, что часть покупателей не получили уведомления о доставке товаров, заказанных через торговую площадку.
При отправке заказов «Почтой России», «Яндекс» не может сейчас передавать адрес покупателя. И поэтому покупатель не получает уведомление о прибытии посылки. «Яндекс» об этом не говорит, всплывает это случайно, техподдержка признает косяк в тикетах. Сколько это продолжается, и сколько из-за этого будет возвратов у всей 1000 партнёрских магазинов — сложно представить, — написал пользователь «Роем!».
Комментарий «Роем!»: Представитель Яндекс.Маркета признал наличие технического сбоя, который был оперативно устранен:
Были неполадки в передаче данных от Яндекс.Доставки в «Почту России». 4 апреля они были полностью устранены. Сейчас данные об адресе получателя передаются корректно, — сказали в компании.
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