Двухлетние судебные разбирательства между ФАС и Google закончились мировым соглашением. Google подала в суд в ноябре 2015 года, оспаривая решение антимонопольной службы согласно которому Google был обязан до 18 ноября вывести на экранах владельцев электроники на базе Google Android сообщение о том, что предустановленные приложения Google можно деактивировать, а поиск Google и программы компании можно поменять на альтернативные разработкам Google приложения.

По условиям сегодняшнего соглашения, которые приводятся в официальном сообщении ФАС, Google отказывается от требований об эксклюзивности своих приложений на устройствах на базе Android в России и обязуется не ограничивать предустановку любых конкурирующих поисковых сервисов и приложений, в том числе на главном экране по умолчанию. Также компания отказывается от стимулирования поставщиков гаджетов с целью убедить их предустановить поиск Google на устройства российских пользователей.

Для устройств, которые сейчас находятся в обращении, Google разработает активное окно выбора для браузера Chrome, которое при очередном обновлении предоставит пользователю возможность выбрать поисковую систему «по умолчанию». Для новых устройств Google разработает новый виджет Chrome, который заменит стандартный поисковый виджет Google на главном экране. Это позволит конечным пользователям устройств на базе ОС Android, содержащих пакет GMS, увидеть при первом запуске нового виджета окно выбора, позволяющее установить в качестве поиска по умолчанию поиск «Яндекс», или поиск Google или другую поисковую систему тех разработчиков, которые заключат с Google коммерческое соглашение.

В течение двух месяцев заинтересованные российские поисковики могут обратиться в Google для обсуждения возможных условий включения в окно выбора в будущем году. О желающих пока ничего не известно.

«Яндекс», который является главной выигравшей стороной в этом споре, дипломатично вспомнил о пользе пользователей:

Двухлетнее разбирательство закончилось миром и победой, как ни странно, всех. Честная конкуренция будет восстановлена. В итоге все рады — ФАС, Google, «Яндекс», производители смартфонов, разработчики приложений и, прежде всего, пользователи, — сказал глава пресс-службы «Яндекса» Очир Манджиков.

Представителями государства обсуждались различные методы воздействия на Google, который никак не хотел идти навстречу. В частности обсуждалась возможность в качестве наказания уменьшить скорость доступа к сервисам Google.