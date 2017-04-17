«Юлмарт» объявил неаудированные финансовые результаты за 2016 год. Оборот компании составил 49,3 миллиарда рублей, что на 2% больше аналогичного показателя 2015 года. По группе компаний оборот снизился на 20% в связи с завершением сделки по продаже компании No Limit Electronics, дистрибьютора оборудования для спутникового и цифрового ТВ.

Во втором и третьем кварталах 2016 года показатели операционной деятельности компании находились на высоком уровне. Снижение произошло в четвёртом квартале, на который пришёлся пик акционерного конфликта. Из-за конфликта и опасений поставщиков у нас снизились товарные остатки, но объём продаж в первом квартале удалось удержать на уровне прошлого года, а гросс-маржу — даже улучшить, — говорится в сообщении «Юлмарта».

Сегодня же стало известно, что банк «Санкт-Петербург» подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга иск к структуре «Юлмарт» ООО «Юлмарт Девелопмент» на 1,4 млрд рублей. Исковое заявление банка было зарегистрировано 14 апреля. В начале декабря 2016 года Сбербанк подал суд на структуры «Юлмарта», требуя взыскать с ритейлера более 1 млрд рублей.

13 апреля представитель «Юлмарта» сообщил «Роем!», что один из её крупнейших кредиторов — банк «Уралсиб» — подписал договор о реструктуризации кредита в размере 750 миллионов рублей, выданного компании в 2016 году. Также компания рассчитывает договориться и с другими своими кредиторами.