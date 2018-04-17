Лидер запрещённого в РФ мессенджера Telegram пообещал (копия записи за пределами Рунета) платить тем, кто поможет обходить блокировку доступа к мессенджеру:
В рамках Цифрового Сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием.
С 1 ноября 2017 года в России запрещёны сервисы для обхода блокировок. Те, кто не фильтрует соединения по российским нормам, сами подлежат блокировке.
Российский суд постановил заблокировать Telegram 13 апреля. Блокировка началась в понедельник 16-го. За сутки, с 16 по 17 апреля 2018 года, Роскомнадзор заблокировал около 16 млн ip-адресов, которые он связывает с работой Telegram. Мессенджер благополучно продолжает работать, в том числе через прокси и VPN-сервисы.
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А это забавно. Спровоцировать кучу и без того идейного народа на создание обходных прокси-VPN к Telegram, это смешной шаг.
Этот обух плетью можно и не перешибить, энтузиастов у нас богато.
(сложно бороться с людьми, которые хорошо разбираются в социальной психологии и на свободе при этом)
Не скажите, энтузиасты будут с обеих сторон. Ведь интересна и обратная инженерная задача — как грамотно заблочить это все без «обстрелов по площадям».
1. Если мои подсчеты верны то роском заблокировал 285 подсетей?)
2. Никто кроме параноиков, фанатов и террористов сидеть в впне изза телеграма не будет. Вопрос зачем впн если можно сделать peer-2-peer?
Тут скорее другой вопрос — зачем впн если и без него все работает.
>Вопрос зачем впн если можно сделать peer-2-peer?
Вы еще предложите Дурову сделать открытый стандарт для мессенджеров по типу smtp, вам как и миллионам юзеров это было бы очень полезно, только зачем это Дурову и вообще Цукербергам и Шпигелям?
Паша был бы идейным, если бы сделал Телеграм «опенсорсе» как серверную часть так и клиентскую. А так Павел идейный кот шредингера в мешке.
Не будет с другой стороны «энтузиастов». «Энтузиастов» двигает не инженерная задача, а глобальная идея, миссия.
Глобальная идея всеобщей информационной свободы — это понятно и давно популярно. А противоположная идея — это что? «нельзя нам свободы давать, пусть за нас решают какие нам сайты смотреть — тогда заживем!» — такая что ли?
Под такую энтузиастов не наберешь — под такое только те кто на зарплате или по контракту пойдут. А качество их так себе — «русские правительственные чудо-хакеры» которые взламывают все, что шевелится — они только в американской безумной пропаганде существуют.
«нельзя вам свободы давать, вы нам ещё не весь коммунизм построили!» — идея, популярная среди выруси вот уже более 100 лет.
Встречаются и, простите за тавтологию, идейные. Вон их тут сколько. С родителями из США, как положено.
Вот реально идейных — их действительно мало (они просто активные), а еще и что б с реальными техническими знаниями при этом — так вообще исчезающее меньшинство. Они, в основном, про «поговорить».
>Глобальная идея всеобщей информационной свободы — это понятно и давно популярно.
Это если вам 16 лет, (сейчас уже < 30), а потом вы уже будете не в восторге от свободной информации например как сделать бомбу из ассортимента аптеки и подорвать ваш авто, потому что вы его как то не так поставили или рецепт наркотиков для ваших детей с активной их рекламой через соц. сети.
Но прикол в том, что под вашу идею нет желающих, есть желающие лечь под сша, но какое это отношение сша имеет к свободе?
http://d-russia.ru/kak-cru-sozdavalo-google.html
Или вы правду считаете что если не будет государства Россия, то государство сша самороспустится и наступит свобода?
По моему тухлая у вас идея, утопия какая то.
По моему более здравая идея делать все чтоб государство Россия не упало, потому что государство сша тогда совсем с катушек слетит.
>Это если вам 16 лет, (сейчас уже Или вы правду считаете что если не будет государства Россия, то государство сша самороспустится и наступит свобода?
Ну, не смотря на то, что вы очевидно не перестали употреблять коньяк по утрам, как и задавать вопросы с выбором из ваших двух шизофренических альтернатив, я вам отвечу.
Россия должна обеспечить своим гражданам свободу получения информации, как и США. Если Россия хочет выиграть информационную войну, то пусть создаст свой Гугл, а не сломает свой Телеграм.
Ляжет ли Россия по США, нет ли — она не перестанет существовать. Цензура в сети не является функцией государства вообще. Не только неотъемлемой, а вообще.
Государство, которое злоупотребляет этим не нужно. От замены его каким-либо другим будет только польза. Россия при этом никуда не денется, только некоторое количество задниц в креслах поменяется.
С каких это пор телеграм стал «нашим»? Он поднялся только на том, что позиционировался как оппозиционный мессенджер, не идущий на поводу у власти, хранящий секреты от плохих ФСБшников и прочее. Без пропаганды ярой боротьбы с российскими властями его ждала бы участь асечки или мейл.ру агента.
И когда мессенджер, позиционирующий себя как антивластный, вдруг причисляют к достоянию России, смотрится это как минимум нелепо.
а с какого болта власти и Россия — есмь тождество?
Их вапщет по конституции договаривались регулярно переизбирать. Но чтото заело. И ведь резонно — мало ли, ктото неудачный, ктото малоэффективный, у когото проблемы с клептоманией или яхтомания. Ротация — штука полезная. Пиллинг, эпиляция, блаблабла)))
«Вопрос зачем впн если можно сделать peer-2-peer?"
c P2P можно бороться, как борятся с торрентами в Германии.
«Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием.»
— в этом призыве мне видится намек каким-то группам лиц заработать на взломах чего-то, чтоб взломанное устройство стало предоставлять VPN
Все идет по плану — одна сторона в лице РКН осуществляет дебильную недоблокировку (чем больше негативных последствий тем лучше).
Другая сторона в лице Дурова осуществляет призыв к «Цифровому Сопротивлению — в защиту цифровых свобод и прогресса».
СМИ подогревают все это.
Хомячки хавают и возбуждаются.
Разыгрывается типовой сценарий манипулирования массами («оранжевые технологии»).
Задачу «создать свой Google» не могут решить даже Евросоюз и Китай. Максимум, что пока удавалось сделать — это оборонять свою территорию, при помощи государства (как в Китае) или без (как у нас). Если у Google порядка 10 миллионов серверов, то только на сервера надо тратить порядка 10 миллиардов в год (с благодарностью приму поправки). Это семь выручек Яндекса. Как я понимаю, обилие попавших под блокировку сервисов на AWS — это тоже симптом. Если Яндекс, Mail.Ru и ВК построить ещё удалось, то не только в случае Twitter, Youtube, Snap, Instagram, но и в индустрии облачных сервисов мы, в целом, встали в общую очередь вместе с остальным населением земного шара. С другой стороны прилавка — только Шпигель. Поэтому задачу «пусть сделает свой Гугл» можно отнести к тому же разряду, что и «пусть выпустит свой доллар» и не ставить невозможных целей.