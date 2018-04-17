Лидер запрещённого в РФ мессенджера Telegram пообещал (копия записи за пределами Рунета) платить тем, кто поможет обходить блокировку доступа к мессенджеру:

В рамках Цифрового Сопротивления — децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса — я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать — настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием.

С 1 ноября 2017 года в России запрещёны сервисы для обхода блокировок. Те, кто не фильтрует соединения по российским нормам, сами подлежат блокировке.

Российский суд постановил заблокировать Telegram 13 апреля. Блокировка началась в понедельник 16-го. За сутки, с 16 по 17 апреля 2018 года, Роскомнадзор заблокировал около 16 млн ip-адресов, которые он связывает с работой Telegram. Мессенджер благополучно продолжает работать, в том числе через прокси и VPN-сервисы.