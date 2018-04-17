Обновлено 19.04: владелец TamTam, холдинг Mail.ru Group, объяснил «маркетингом» — выход рекламы в «Коммерсанте», «Ведомостях» и «Деловом Петербурге», в день решения суда о блокировке Telegram. Через официальный твиттер владельцы TamTam заявили, что они не имеют отношения к спам-ботам, превозносящим TamTam в соцсетях: «Мы к этим комментариям не имеем отношения».

17 апреля редакция «Роем!» получила серию однотипных комментариев (не прошли модерацию) о достоинствах мессенджера «TamTam». Мессенджер разработан структурами Mail.ru Group и очень похож на запрещённый с 13 апреля Telegram, например так называемыми «каналами» и лаконичным декором, «ничего лишнего». При всей визуальной схожести, части телеграм-функций у «TamTam» просто нет, а ряд TamTam-каналов оказались «пиратскими» трансляциями из каналов Telegram, их настоящие авторы в TamTam не публикуются.

Краткий поиск упоминаний «TamTam» через систему мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум» показал, что «TamTam» и ICQ, ещё один мессенджер MRG, продвигаются не только у нас на «Роем!». Достоинства продуктов MRG в разных соцсетях превозносят боты, не сильно варьируя спам-реплику. Им скрывать нечего:

В пятницу Mail.ru Group изящно обыграл блокировку своего конкурента Telegram в печати. Боты, атаковавшие интернет-площадки через несколько дней, изящества лучших деловых СМИ лишены.

По состоянию на вечер 17 апреля заблокированный Telegram продолжает работать, а его лидер Павел Дуров пообещал заплатить миллионы долларов тем, кто готов помогать обходить блокировку.