У ТамТам и ICQ появились «боты»? Спам-боты, а не как в Telegram (+ владелец: «это не мы»)


Обновлено 19.04: владелец TamTam, холдинг Mail.ru Group, объяснил «маркетингом» — выход рекламы в «Коммерсанте», «Ведомостях» и «Деловом Петербурге», в день решения суда о блокировке Telegram. Через официальный твиттер владельцы TamTam заявили, что они не имеют отношения к спам-ботам, превозносящим TamTam в соцсетях: «Мы к этим комментариям не имеем отношения».

17 апреля редакция «Роем!» получила серию однотипных комментариев (не прошли модерацию) о достоинствах мессенджера «TamTam». Мессенджер разработан структурами Mail.ru Group и очень похож на запрещённый с 13 апреля Telegram, например так называемыми «каналами» и лаконичным декором, «ничего лишнего». При всей визуальной схожести, части телеграм-функций у «TamTam» просто нет, а ряд TamTam-каналов оказались «пиратскими» трансляциями из каналов Telegram, их настоящие авторы в TamTam не публикуются.

Краткий поиск упоминаний «TamTam» через систему мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум» показал, что «TamTam» и ICQ, ещё один мессенджер MRG, продвигаются не только у нас на «Роем!». Достоинства продуктов MRG в разных соцсетях превозносят боты, не сильно варьируя спам-реплику. Им скрывать нечего:

боты рекламируют tamtam и icq, мессенджеры Mail.ru Group

В пятницу Mail.ru Group изящно обыграл блокировку своего конкурента Telegram в печати. Боты, атаковавшие интернет-площадки через несколько дней, изящества лучших деловых СМИ лишены.

По состоянию на вечер 17 апреля заблокированный Telegram продолжает работать, а его лидер Павел Дуров пообещал заплатить миллионы долларов тем, кто готов помогать обходить блокировку.

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Добавить 3 комментария

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    Альтер Эго

    TamTam Messenger:

    Обратили внимание на комментарии ботов про ТамТам в соцсетях. Мы к этим комментариям не имеем отношения и уже второй день пытаемся разобраться, чьи это боты и кто нас так «любит». Мы вот уже год пользуемся ТамТам и ни на что не жалуемся.

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    Альтер Эго

    Гендиректор Mail.Ru Group Борис Добродеев якобы объяснился перед своими сотрудниками по поводу рекламной компании TamTam. Копия письма, приписываемого Добродееву, передана телеканалу «Дождь».

    «История IM (Instant Messaging, система мгновенного обмена сообщениями — Дождь) в нашей компании долгая и сложная и уж точно выходит за рамки текущей конъюнктуры. Мы никогда не прекращали работать над созданием отдельного мессенджера. У мессенджеров Mail.Ru Group были и хорошие, и плохие времена» […]

    Он отметил, что в компании с уважением относятся к тому, что делает основатель Telegram Павел Дуров и его команда. «Уникальность нашей компании состоит в разнообразии бизнесов, мнений и подходов, в том, что один сервис продвигает свой мессенджер в то время, как другой в этот же момент запускает акцию в поддержку Telegram», — написал гендиректор. Он добавил, что компания «исповедует принцип „пусть расцветает 100 цветов“». «Конечно, мы за свободный интернет и против блокировок», — подчеркнул он.

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    Иван Ильин > Альтер Эго контекст

    :) Как подмечает БП.

    ‏"Пусть расцветают сто цветов" — цитата из речи «О правильном разрешении противоречий внутри народа» лидера Китайской компартии и главы Китайской Народной Республики Мао Цзэдуна (1893−1976).

    И, как писал Артём: «Чтобы манипулировать прессой, нужно просто делать за репортёров их работу»:

    Российский закон о СМИ предписывает журналистам раскрывать свои источники по требованию суда. Учитывая это и особенности российской судебной системы, нет сомнений, что все источники могли бы быть раскрыты, если бы такое желание появилось у влиятельных людей (а деловая пресса чаще всего пишет именно о таких). Тем более смешно представить, что в [подставь название] есть какой-то источник, который систематически рассказывает прессе то, чего пресса знать не должна.

    Что касается достоверности, то лучшим источником является сам фигурант или государственные надзорные и регулирующие органы.

    Объединяя эти свойства надежного и не требующего раскрытия источника, можно сделать вывод, что самый надежный и безопасный «источник» — это сами фигуранты: они дают информацию из первых рук и не станут требовать раскрыть самих себя.

    С чем «Дождь» и поздравляю.

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