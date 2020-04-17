Алексей Соловьев из А.Partners сравнил три исследования российского венчурного рынка 2019 года. К удовольствию инвестора-исследователя, все внешние наблюдатели разошлись, как в оценке рынка в деньгах, так и в оценке числа сделок.

«Если российский фонд инвестирует в израильский стартап, у которого 50% команды разработчиков сидит в Воронеже, а сбыт вообще в Штатах. Это статистика какого рынка?», — задаётся «неразрешимым» вопросом Соловьев.

Сам Алексей Соловьев оценивает российский венчурный рынок от 500 до 900 млн долларов (по курсу 2019 года), что составляет не более 0,3% от общемирового рынка.