Судя по данным декларации о доходах, средний заработок главы Минцифры в 2021-м году составил 1 775 000 рублей в месяц.
Из имущества у министра есть квартира в 109 метров
Судя по данным декларации о доходах, средний заработок главы Минцифры в 2021-м году составил 1 775 000 рублей в месяц.
Из имущества у министра есть квартира в 109 метров
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Воспользовался случаем, и посмотрел предыдущие годы — в 2019 было 90 млн. рублей. Короновирус всё испортил?
https://declarator.org/person/57193/