Максут Шадаев заработал 8 копеек и 21 миллион 300 тысяч 52 рубля


Судя по данным декларации о доходах, средний заработок главы Минцифры в 2021-м году составил 1 775 000 рублей в месяц.

Из имущества у министра есть квартира в 109 метров

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