Разгоняемая тема о том, что от Ютуба потребуют раскрыть информацию о том, как устроена его рекомендательная система не является новостью, это просто слова.

Во-первых, законопроект не внесли

Во-вторых, его обещают внести до конца года, что в текущих условиях очень далёкий горизонт планирования

В-третьих, его внос анонсирует Горелкин, который то вносит, то выносит законопроекты (как это было в 19-м году с "Яндексом", например) по каким-то своим соображениям.

О внесении законопроектов и их принятии можно узнавать на sozd.duma.ru