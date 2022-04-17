Разгоняемая тема о том, что от Ютуба потребуют раскрыть информацию о том, как устроена его рекомендательная система не является новостью, это просто слова.
Во-первых, законопроект не внесли
Во-вторых, его обещают внести до конца года, что в текущих условиях очень далёкий горизонт планирования
В-третьих, его внос анонсирует Горелкин, который то вносит, то выносит законопроекты (как это было в 19-м году с "Яндексом", например) по каким-то своим соображениям.
О внесении законопроектов и их принятии можно узнавать на sozd.duma.ru
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Ну, типа, если всё равно блокировать, зачем чего-то там раскрывать.