Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, сообщил, что дочерний для РФПИ Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) скорее всего купит долю Яндекс.Такси, передал ТАСС. В апреле 2017 года «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в инвестсообществе сообщил, что «Яндекс» готов продать 12,5−16,7% Яндекс.Такси за $150−200 млн и ищет инвестора. Яндекс.Такси приносит убыток владельцам, они объясняют его плановыми расходами на продвижение, дополнительно средства, якобы, нужны на поглощение независимых служб такси, собеседник «Коммерсанта» называл среди них такси «Максим» и InDriver.

Потенциальный партнёр Яндекс.Такси, РКИФ, основан Российским Фондом Прямых Инвестиций (РФПИ) и китайским суверенным фондом благосостояния, госкомпанией China Investment Corporation (CIC). РФПИ работает со средствами выделяемыми Правительством РФ, однако привлекает в инвестиционные сделки сторонних партнёров, чьё участие не меньше взноса РФПИ.

Возможность инвестиций в сервис «Яндекса» ранее обсуждалась с близким к государству «Сбербанком», рассказывали источники «Коммерсанта», но пока структуры банка вкладывались в конкурирующий Uber и кредитовали Gett, с перспективой получить опционы, банк и Volkswagen так же организовали Gett лизинговую программу.