Входящий в Mail.ru Group (MRG) сервис бесплатных объявлений «Юла» запустил «безопасные сделки», с доставкой товаров от пользователя к пользователю и дистанционной оплатой, «Юла» берёт 3% с продавца. Партнёрами MRG стали доставка Boxberry и банк «ВТБ 24», сообщили «Ведомости». «ВТБ 24» сейчас договаривается с другими сервисами о запуске аналогичных услуг, но пока банк не раскрывает названия возможных партнёров. В марте 2017 года топ конкурирующего сервиса объявлений «Avito» Юрий Палевич рассказал, что его классифайд провёл первую покупку «от пользователя к пользователю». Полноценный запуск такой «Avito Доставки» был намечен на текущий 2017 год.

Mail.ru Group официально объявила о том , что владеет проектом « Юла», прямым конкурентом Avito , в августе 2016 года. Чуть больше половины Avito принадлежит холдингу Naspers , одновременно Naspers является и акционером Mail.ru Group , ему принадлежит 27,6% процентов MRG.

Вице-президент «ВТБ 24» Алексей Киричек объяснил «Ведомостям», что посредничество может увеличить число продаж на «Юле»: «Если [продавец и покупатель] живут рядом, сделка происходит, если же где-нибудь за МКАД — сделка скорее всего срывается: один не верит, что деньги перечислят, а другой — что товар отправят». «Безопасные сделки» добавляют доверия сторонам. Деньги покупателя списываются лишь после того, как Boxberry доставляет товар и покупатель удостоверяется, что покупка соответствует его ожиданиям. «Юла» готова выступать арбитром: стороны могут попробовать договориться о скидке или отменить сделку. Вышеупомянутый Avito знаком со сложностями незащищённых продаж от пользователя к пользователю, и в прошлом просил пользователей остерегаться прямой дистанционной предоплаты друг-другу, так как механизм можно применить для мошенничества.

«Безопасные сделки» в мобильных приложения «Юлы» сейчас подключены для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Воронежа. В декабре 2016 года Mail.ru Group пообещала проинтегрировать сервис объявлений с собственными соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», где незадолго до этого появились денежные переводы (на движке вышеупомянутого «ВТБ 24») и разделы с «Товарами», которые пользователи могут наполнять сами.