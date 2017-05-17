Создатель приложения для поиска человека по фотографии в соцсетях FindFace и сооснователь разрабатывающей алгоритмы ИИ NTechLab Александр Кабаков стал руководителем нового направления для собственного контента и новых технологий Mail.ru Group. Должность Кабакова — вице-президент по специальным проектам. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу последней компании.

Также в пресс-службе рассказали, что новое направление поможет усилить группе и другим подразделениям рыночные позиции. Представитель холдинга сообщил, что сейчас они активно набирают специалистов, так как для них важно направление работы с собственным контентом.

В 2010 году Кабаков основал коммуникационное агентство Agency One, затем с 2011 по 2014 годы выступал в качестве инвестора и был управляющим партнерам в таких компаниях, как, например, YouDo.com и StartTrack. В 2015 году была создана NTechLab.