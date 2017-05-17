Не позднее, чем в 10:00 по московскому времени российский Facebook перестал отображать записи на публичных страницах. В соцсетях постепенно растёт число жалоб обеспокоенных smm-шиков. Первые пострадавшие появились уже 2 часа назад, тогда перестали работать заграничные по отношению к РФ публичные странички. Социальная сеть выдаёт вместо полноценных страничек с контентом, лишь пустые макеты, без постов.