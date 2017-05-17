Некогда крупнейший в российском интернете магазин автозапчастей Exist.ru и его сооснователь, запустивший конкурирующий проект IsNext.ru, спорят по поводу того, кто будет обслуживать клиентскую базу «старого» Exist.ru. В конце января сооснователь Exist.ru Владислав Доморацкий продал своему бывшему партнеру Юрию Буковникову долю в «А+А Эксист-Инфо», которая владела сайтом Exist.ru, однако остался совладельцем «Эксист-М», которая обслуживала более 90% заказов и клиентов интернет-магазина. Затем 70% «А+А Эксист-Инфо» приобрела совладелица транспортной компании «Желдорэкспедиция» Евгения Назарова.

10 мая «Эксист-М» объявила о разрыве отношений с самим Exist.ru. Начиная с мая этого года компания планирует проинформировать более 6 миллионов своих заказчиков (то есть почти всю аудиторию «старого» Exist.ru) о переводе их клиентских счетов на IsNext.ru. В свою очередь «А+А Эксист-Инфо» сегодня заявила, что планирует в течение месяца восстановить полноценное обслуживание в большинстве районов страны и ввести курьерскую доставку. В Москве и Московской области за прошедшие две недели были открыты девять офисов, в том числе в Кунцево, Дмитрове, Сергиевом Посаде, Одинцово, Подольске, Серпухове, Наро-Фоминске и Истре. В течение одной-двух недель откроются еще семь офисов в подмосковных городах, следует из сообщения компании.

Проблема в том, что «А+А Эксист-Инфо» пытается верную старых клиентов, которых обслуживала «Эксист-М».

Многие физические лица, покупатели Exist.ru, чьи персональные данные обрабатывались «А+А Эксист Инфо», уже подали заявления в Роспотребнадзор о том, что без их авторизации их персональные данные попадают в непонятные руки — к третьим лицам, которые пытаются вступать с ними в коммерческие отношения. Также поступают жалобы, что их заказы переведены на офис неудобного партнёра, зачастую ИП или недавно зарегистрированного юрлица с признаками «однодневки». То есть, на лицо вопиющий случай недобросовестной конкуренции, нарушение российского законодательства, которое наверняка не останется незамеченным регулятором, — сказали «Роем!» представители «Эксист-М».

В распоряжении редакции есть также жалобы на нарушения закона «О персональных данных», поданные несколькими жителями Пскова и Орла в местные отделения Роспотребнадзора. То же самое происходит во многих городах, уточняют в «Эксист-М».