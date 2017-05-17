16 мая Сбербанк и инвестиционная группа FinEx запустили первый совместный проект — робота-консультанта, который может подбирать клиенту инвестиционные активы и управлять его портфелем. Сервис получил название «Простые инвестиции». Об этом сообщили в РБК.

Платформа позволяет быстро рассчитать индивидуальный план инвестиций, подписать документы онлайн и перевести деньги. Сейчас сервис работает в виде сайта, планируется выпустить приложения для устройств на базах iOS и Android.

По словам издания, сервис может определить потребности клиента и его склонность к риску. С помощью этой информации он формирует инвестиционный портфель, в котором в дальнейшем будет проводить перебалансировки, покупая и продавая ценные бумаги. Все, что нужно делать самому инвестору, — только контролировать работу сервиса. Наиболее важные действия — такие, как, например, покупка ценных бумаг, — проходят ручную верификацию специалиста.

Минимальный размер инвестиций составляет 100 тысяч рублей. Каждый месяц пользователь сервиса может пополнять свой счет минимум на 5 тысяч. Комиссия за робо-эдвайзера — 1,5% в год от стоимости активов.

Аналогичные роботизированные сервисы можно найти и в США. Среди них работают самые продвинутые роботы в мире — Vanguard Personal Advisor Services от брокерской компании Vanguard, под управлением которого активы превышают $100 млрд, и платформы от Betterment и Wealthfront.