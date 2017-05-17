Компания IDX — первый проект, созданный в рамках инкубатора ФРИИ, и «Центр речевых технологий» (ЦРТ, входит в группу Газпромбанка) выводят на рынок сервис удаленной биометрической идентификации личности по лицу и голосу. Решение компаний позволяет с помощью специального приложения создавать «цифровые слепки» голоса и лица и использовать их для дистанционного обслуживания клиентов банков, страховых компаний, сотовых операторов и т. д.

Рынок биометрической идентификации в России ЦРТ оценивает в $200 млн, прогнозируя его рост до $325 млн к 2019 году. В настоящий момент в Госдуму внесен законопроект, разрешающий удаленную биометрическую идентификацию клиентов банков для открытия счетов и выдачи кредитов. По замыслу партнеров, принятие этого документа позволит резко увеличить базу потенциальных клиентов, а также будут созданы обширные базы данных «цифровых отпечатков» россиян, которые можно будет использовать для новых проектов.

Еще одно возможное применение решения IDX и ЦРТ — дистанционные собрания акционеров. В частности крупнейший в стране регистратор ценных бумаг Р.О.С.Т. рассматривает возможность использовать лицевую биометрию для идентификации держателей акций, участвующих в собраниях дистанционно, рассказали в IDX. Пока акционер должен лично участвовать в голосовании, но с июля 2017 года можно будет делать это дистанционно, удостоверив свою личность через сайт госуслуг, уточнили в регистраторе. В перспективе можно будет использовать для этих целей и лицевую биомерию. Стоимость транзакции по обмену подтверждениями варьируется от 5 до 50 рублей, IDX планирует получать часть платежа по этим операциям.

Компания IDX была создана в декабре 2016 года, тогда ФРИИ в рамках своего технологического инкубатора инвестировал в проект 70 млн рублей, став первым акционером компании. Менеджеры ФРИИ тогда оценивали потенциальный объем рынка для стартапа в 15−20 млрд рублей.