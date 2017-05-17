Владелец группы ЕСН Григорий Березкин заявил о планах создания единого медиахолдинга в случае успешного завершения сделки по покупке РБК. Березкин является акционером ежедневной газеты Metro, совладельцем ИД «Комсомольская правда», ИД «РЖД-партнер».

«У нас есть идеи, как дальше это развивать. Здесь всюду разные аудитории, между ними много синергии, это будет, конечно, единый холдинг. Там мы будем максимально использовать всю синергию, которая в этом бизнесе, ее много. Есть идеи развития», — сказал Березкин в кулуарах съезда бюро РСПП.