Сервис мобильных платежей Ant Financial, аффилированный с Alibaba, отложил IPO до конца 2018 года. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на банкиров, которые участвуют в подготовке размещения. Сделка должна была стать одной из самых крупных в этом году. Как сообщили источники изданию, Ant хотела бы стать компанией с иностранными акционерами, однако для этого необходимо одобрение китайских властей, а «в год политической неопределенности» этот вопрос никто не будет решать. В ближайшем будущем китайская коммунистическая партия проведёт плановое выдвижение лидеров на пятилетний срок. В 2016 году появились слухи, что Ant может запуститься в России, но это тоже пока не произошло.