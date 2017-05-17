Служба безопасности Украины прокомментировала проблему с запретом 1С, которой по некоторым данным пользуется до 80% компаний малого и среднего бизнеса. СБУ готова мириться с тем, что частные компании будут использовать 1С, жесткий запрет будет действовать только в госсекторе, заявила журналистам заместитель директора департамента СБУ Юлия Лапутина.

Мы не можем заставить частный сектор отказаться от запрещенного продукта российской компании 1С, которой пользуются для управления бизнесом, — отметила она. В то же время, его использование государственными компаниями недопустимо, подчеркнула представитель спецслужбы.

При этом Лапутина признала, что все украинские госструктуры пользуются системой 1С и отказаться от нее им будет непросто, поскольку компания является «монополистом рынка».

Вчера стало известно, что 1С в числе других компаний попала под экономические санкции. Компания уточнила на своем сайте, что под запрет попали ее франчайзи, при этом не все — а сама компания не продает ПО конечному потребителю.