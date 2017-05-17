Представительства украинских телекоммуникационных (и не только) компаний в соцсетях переносятся из «ВКонтакте» и «Одноклассников» в международные соцсети. Вчера президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расширении антироссийских санкций, в том числе под запрет попали принадлежащие Mail.ru Group «ВКонтакте» и «Одноклассники». Когда эти ресурсы станут недоступны для украинских абонентов пока неясно, по некоторым данным чтобы полностью закрыть к ним доступ потребуется больше года, но мененджеры по SMM стараются заранее подготовить запасные площадки для своих брендов.